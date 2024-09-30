بسبب 270 جنيها، أب يعذب ابنه حتى الموت في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة المنزلة القبض على أب اعتدى بالضرب على نجله وعذبه وعلقه بقطع حديدية، ولفظ أنفاسه متأثرا بإصاباته عقب نقله للمستشفى في حالة إعياء شديد.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت بلاغا من قسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام، بوصول "توفيق م ۱۷ سنة عامل بورشة حدادة، ومقيم حي الغداء - بندر المنزلة مصابا بكدمات واحمرار بالرقية وسحجات بالصدر وتوفي عقب وصوله.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدته هدى.أ، ٣٦ سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أكدت قيام والد المتوفى بـ"م ت" 46 سنة، حاصل على دبلوم صناعة ويعمل سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان، بالتعدى على نجلهما بالضرب بالأيدي وتوثيقه من رقبته بإحدى مواسير المياه بالمنزل مستخدما ٢ سلسلة حديدية وحدوث ما به من إصابات، وشعوره بحالة إعياء فقام بنقله الى المستشفى وتوفى عقب وصوله، وذلك على اثر علمه ذهاب نجله الى الورشة محل عمله أول أمس وقيامه بسرقة شيكارة بها بعض القطع الحديدية في الورشة وقيامه ببيعها بمبلغ ۲۷۰ جنيها.

وبسؤال والد المتوفى، أيد ذات المضمون، وعلل قيامه بذلك بقصد تأديبه، وتم ضبط ٢ سلسلة حديدية مستخدمة في ارتكاب الواقعة "تم التحفظ عليهما".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢٤/٥٣٩١ جنح قسم المنزلة، وجار العرض على النيابة العامة.