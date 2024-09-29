بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق منية النصر بالدقهلية
شهد طريق منية النصر بمحافظة الدقهلية، إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل مع آخر.
اصابة 4 أشخاص في تصادم علي طريق منية النصر
وأصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع آخر على طريق منية النصر بمحافظة الدقهلية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق ميت تمامه - منيه النصر.
وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة أربعة أشخاص هم:
- مروان محمد السيد 16 عاما وإصابته بنزيف بالمخ
- عادل محمد طه 14 عاما وإصابته كسر بالساق اليسرى
- محمد أحمد جاد 17 عاما وإصابته اشتباه نزيف بالمخ
- خالد محمد توفيق 18 عاما
وجميعهم مقيمى ميت تمامة منية النصر.
وتم نقل المصابين الى مستشفى منية النصر لتلقى العلاج، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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