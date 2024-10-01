بث مباشر مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة ارسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار عشاق الرياضة وخاصة كرة القدم للمواجهة المرتقبة بين فريق أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الإمارات".

موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

تذاع مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

تردد قناة بين سبورت علي النايل سات

التردد: 11013

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة بين سبورت 1 علي العرب سات

التردد: 12379

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال أمام باريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد ميكيل أرتيتا على تشكيلة قوية لحسم المباراة مبكرا، ومن المحتمل أن تكون التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تيمبير، جابرييل، ساليبا، كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ليوناردو تروسارد، جابرييل مارتينيلي

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان أمام أرسنال

في المقابل من المتوقع أن يدخل باريس سان جيرمان المباراة بتشكيلة مميزة تضم أبرز نجومه، ومن المرجح أن تكون التشكيلة كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش، ماركينيوس، باتشو، أشرف حكيمي

خط الوسط: فابيان رويز، جواو نيفيش، وارن زائير إيمري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، كولو مواني، باركولا

وتعادل أرسنال في مباراته في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، مع أتالانتا سلبيًا، بدون أهداف، في حين أن باريس سان جيرمان فاز على جيرونا، بهدف دون رد في الوقت القاتل، في الجولة نفسها.