دوري أبطال أوروبا، التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد يونج بويز
يستعد فريق برشلونة لمواجهة ضيفه يونج بويز السويسري، مساء غد الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكان برشلونة قد خسر مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة 2-1، على ملعب لويس الثاني، وتعرض إريك جارسيا مدافع البرسا للطرد المبكر في هذه المباراة بالدقيقة 10.
تشكيل برشلونة المتوقع ضد يونج بويز
إينياكي بينيا، جول كوندي، باو كوبارسي، إينييجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي، بيدري، كاسادو، بابلو توري، لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.
تشكيل يونج بويز المتوقع أمام برشلونة
فان بالموس، أتيكامي، زوكرو، كمارا، هاديام، نياسي، لاوبر، ماليس، أوجرينيك، مونتيرو، سيلفر جانفولا.
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