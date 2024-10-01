محافظ الفيوم يعلن موعد المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، وتنطلق يوم الخميس المقبل، على أن تستمر المرحلة الثانية لمدة أربعة أسابيع، ويتم من خلالها بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة يوم الخميس من كل أسبوع، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.

إشراف طبي وبيطري على لحوم المبادرة

وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تنفذها المحافظة تحت إشراف الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وبالتعاون مع أحدي الجمعيات الخيرية، وتحت إشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، في عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وأكد محافظ الفيوم، أن سعر الكيلو داخل المبادرة 325 جنيهًا بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة خلال شهر أكتوبر الجاري، وستستمر عملية البيع طوال اليوم المقرر، حتى انتهاء كمية اللحوم المخصصة لكل منفذ.

منافذ بيع اللحوم البلدية المخفضة

موضحًا أنه سيتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الثانية "أكتوبر 2024" من خلال 8 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم ومركزي اطسا وأبشواي، منها 6 منافذ بمدينة الفيوم، هي، جزارة صبري قرني، بمنطقة العبودي، وجزارة أسامة زحلان، بمنطقة التفتيش، وجزارة محمد سعد، بمنطقة السلخانة، إضافة إلى هايبر عرفة إخوان بمنطقة الحواتم، وهايبر غلاب بمنطقة البارودية، وهايبر غلاب بمنطقة السلخانة، وفي مركز أبشواي، هايبر عرفة إخوان بشارع الجمهورية، وفي مركز إطسا، جزارة حسان مهدلي بميدان اطسا.

تخفيض أسعار اللحوم المستوردة ومشتقاتها

ولفت محافظ الفيوم، الي أن مبادرة المحافظة ستشمل بيع اللحوم المستوردة بأسعار مخفضة، بدءًا من اليوم الثلاثاء، في 3 سيارات متنقلة، يتقف أمام مجلس مدينة الفيوم، ومجلس مدينة سنورس، ومجلس مدينة طامية، على أن تستمر المبادرة لمدة أربعة أسابيع، يتم خلالها بيع اللحوم المستوردة بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في السوق، وتباع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وتم تحديد سعر بيع كيلو اللحوم المستوردة بسعر 210 جنيهًا، وكيلو المفروم بسعر 180 جنيهًا، وكيلو الكبدة بسعر 130 جنيهًا، وستتم عملية البيع تحت إشراف مديريتي التموين والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

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