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اجتماع طارئ بتعليم الفيوم لمناقشة آليات سد عجز المعلمين

اجتماع طارئ بتعليم
اجتماع طارئ بتعليم الفيوم لمناقشة آليات سد عجز المعلمين

 عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتورة أماني قرني،  اجتماعا طارئا، مساء اليوم الاثنين، بمقر نقابة المعلمين بمدينة الفيوم، حضر الاجتماع رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين بالوزارة، وريحاب عريق وكيل المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري المراحل بالإدارات والمديرية، ومديري المدارس على مستوى المحافظة.

 

محاور اجتماع وميل وزارة التربية والتعليم الطارئ

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع، مناقشة آليات سد العجز في هيئات التدريس بالمدارس، والتغلب علي مشكلة كثافة لفصول، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وبحث تكليف موجهي الإدارات التعليمية وموجهي عموم المديرية بتنظيم محاضرات لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، وتكليف معلمي التخصصات بالتدريس فى تخصصهم واستكمال الجدول فى نفس التخصص بالصفوف العليا.

كما تناول الاجتماع طريقة تقسيم كشكول الطالب إلى ثلاثة أقسام، (الحصة والواجب المدرسي والتقييمات)، وكرق نشر التقييمات حتي يطلع عليها ولى الأمر، ايمانا بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتحمل الطالب مسئولية كاملة عن نفسه، وتنمية قيمة الصدق مع الذات لدى الطالب، والقضاء على التسريب.

تفعيل زيادة نسبة المعلم من اجرمجموعات الدعم المدرسي

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  أنها ناقشت مع المعلمين نسبة المعلم من مجموعات الدعم المدرسي، وطرق جذب الطلاب نحو المدرسة والتعلم، والتعامل الأمثل مع أعمال السنة ودرجات السلوك.

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