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خارج الحدود

نتنياهو: تغيير النظام في إيران سيحدث أسرع بكثير مما يعتقد الناس

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "تغيير النظام في إيران يلوح في الأفق، وسيحدث أسرع بكثير مما يعتقد البعض".

عندما تصبح إيران حرة

جاء ذلك وفقا لما نقله موقع "بوليتيكو" نقلا عن بيان مصور موجه للإيرانيين، انتقد فيه نتنياهو من أسماهم بـ "المتدينين المتعصبين" الذين يحكمون البلاد، حيث تابع: "عندما تصبح إيران حرة أخيرا، وستأتي تلك اللحظة أسرع بكثير مما يعتقد الناس، سيكون كل شيء مختلفا".

وأضاف: "شعبانا القديمان، الشعب اليهودي والشعب الفارسي، سينعمان بالسلام أخيرا، وسوف تنعم بلدانا؛ إسرائيل وإيران بالسلام".

مخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط

وتأتي رسالة نتنياهو المصورة وسط تصاعد التوترات والمخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط بعد أن أسفرت غارة جوية إسرائيلية على بيروت، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، عن مقتل زعيم "حزب الله" حسن نصر الله. 

وجاء ذلك أيضا في أعقاب هجوم سابق تم التحكم فيه عن بعد أدى إلى تفجير أجهزة نداء "بيجر" يحملها أعضاء "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل العشرات وتعطيل اتصالات المجموعة، ونفذت إسرائيل كذلك غارات جوية على لبنان.

وزعم نتنياهو، في بيانه المصور، أن زعماء إيران يدعمون "مغتصبي وقتلة حماس وحزب الله - حسب وصفه -، لكن طغاة إيران لا يهتمون بمستقبل الشعب الإيراني، والبلاد تستحق قيادة أفضل".

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