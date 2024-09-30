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خارج الحدود

دبلوماسي غربي: نتنياهو ليس مهتما بوقف إطلاق النار الآن

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن دبلوماسي غربي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مهتما بوقف إطلاق النار الآن، ولم يلتزم فعليا بإعادة الرهائن الإسرائيليين أحياء.

نتنياهو لا يهتم بوقف إطلاق النار 

وأضاف المسؤول الغربي - الذي لم تكشف الصحيفة هويته- أن واشنطن حذرت إيران من أنها إذا هاجمت إسرائيل بشكل مباشر فإن رد إسرائيل سيكون أوسع.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير، أن متظاهرين إسرائيليين مطالبين بإبرام صفقة تبادل لإطلاق الأسرى في غزة تمكنوا من اختراق حواجز الشرطة، واقتربوا من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس.

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