الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة للتحقيق في مقتل حلاق بالمرج.. تناول سمعة فتاة بالسوء وراء الجريمة.. والمتهم: شريكي الهارب السبب

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

اصطحب فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية عاطلا متهما بالاشتراك مع آخر هارب في قتل حلاق اعترض على تناول سمعة قريبته بالسوء في المرج، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية. 


وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية مشيرا إلى أنه لم يكن طرفا في المشاجرة وأن صديقه المتهم الهارب هو وراء ارتكاب الجريمة.

البداية بسبب تناول سمعة فتاة بالباطل


واضاف المتهم انه منذ اسبوع أثناء جلوسه مع المتهم الهارب علي المقهي فوجئ بالمجني عليه ونجل عمه يأتون اليهما ليعاتبا صديقه بأنه يتناول سمعة قريبتهم بسوء ويتحدث عنها بما لا يليق.


وأشار المتهم إلى أن صديقه لم ينكر فعلته بل زاد في كلامه أمام قريب الفتاة وبدأ يرميها بكلمات باطلة ولا تصح فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة فتدخل الأهالي والمارة لفض المشاجرة وانصرف كل منهما إلى حال سبيله.

المتهم يسعى للثأر من المجني عليه


وأضاف المتهم أن صديقه لم ينس ما حدث وأنهما تعدوا عليه بالضرب وبيت النية للانتقام واستعان به لضرب كل منهما على حدة والتفرد به دون الآخر حتى يتسني له أخذ ثأره منهما وإذلالهما.


وأوضح المتهم أنه وافق علي طلبات صديقه وبالفعل انتظرا المجني عليه أمام محله وما إن رأياه حتى افتعلا معه مشاجرة، قام خلالها الهارب بطعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه.


وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه انه توفي نتيجة اصابته بطعنة نافذة في الصدر ادت الي تهتك بالقلب ونزيف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة. 


كانت مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة تلقت إخطارا من مستشفى جراحات اليوم الواحد، يفيد باستقباله جثة حلاق في العقد الثالث من العمر مصاب بجرح طعني بالصدر وجروح قطعية بكف اليد اليمني إثر ادعاء مشاجرة.


وبالانتقال والفحص تبين قيام عاطلين بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام آلة حادة كانت بحوزتهما، وإحداث إصابته المنوه عنها بسبب رفضه حديثهما عن سمعة قريبته بسوء.

وأضافت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطرفين تعدي فيها المتهمان علي المجني عليه بسلاح ابيض فاصاباه بطعنات أودت بحياته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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