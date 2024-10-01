كل يبكي على رعاياه، دول تتحرك بعد التوغل البري الإسرائيلي في لبنان

تسارعت الاستعدادات الدولية لإجلاء الرعايا من لبنان مع تصاعد التوترات الأمنية وبدء الجيش الإسرائيلي عملية برية ضد أهداف تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث اتخذت كل من بريطانيا وكندا وفرنسا إجراءات لتأمين سلامة مواطنيها.

وأعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا، الاثنين، خطوات عاجلة لإجلاء رعاياها من لبنان وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وجاء ذلك في أعقاب بدء الجيش الإسرائيلي عملية برية ضد أهداف تابعة لحزب الله على الحدود بين البلدين.

وأكدت بريطانيا أنها استأجرت رحلة جوية تجارية لإجلاء رعاياها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن الأولوية ستكون للمواطنين الضعفاء.

وصرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بأن "سلامة المواطنين البريطانيين في لبنان تظل أولويتنا الأولى"، داعيا إياهم لمغادرة البلاد نظرا لعدم ضمان إمكانية إجلائهم في وقت لاحق.

وفي كندا، أعلنت وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، عبر منصة إكس أن الحكومة الكندية حجزت 800 مقعد على رحلات تجارية لمساعدة مواطنيها على مغادرة لبنان بشكل أسرع، وأشارت إلى أن الوضع الأمني أصبح "أكثر خطورة وتقلّبًا". وأوضحت أن هناك نحو 45 ألف كندي في لبنان، وأن الرحلات الأولى ستبدأ يوم الثلاثاء.

كما أرسلت فرنسا حاملة مروحيات برمائية إلى سواحل لبنان "احترازيا" استعدادا لاحتمال تنفيذ عملية إجلاء.

ووفقا لهيئة الأركان العامة الفرنسية، فإن السفينة التي ستستغرق "5 إلى 6 أيام" للوصول إلى المنطقة، مجهزة بمروحيات ومجموعة قتالية لدعم الإجلاء إن لزم الأمر.

ويأتي ذلك في وقت توقفت فيه غالبية شركات الطيران عن تسيير رحلاتها من وإلى بيروت، بينما تستعد الجيوش البريطانية والكندية والفرنسية لاتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة مواطنيها في ظل التدهور المستمر للوضع الأمني في المنطقة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية "محددة الهدف والدقة" ضد أهداف تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة جنوب لبنان، وذلك بناء على قرار المستوى السياسي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان فجر الثلاثاء، إن العملية تستهدف البنى التحتية للحزب في عدد من القرى القريبة من الحدود، "والتي تشكل تهديدا فوريا وحقيقيا" للبلدات الإسرائيلية في الشمال.

والعملية تأتي وفق خطة أعدتها هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية، حيث تدربت القوات على تنفيذها على مدار الأشهر الأخيرة، وفق البيان.

وتشمل العملية القوات البرية المدعومة بهجمات جوية لسلاح الجو وقصف مدفعي "يستهدف الأهداف العسكرية بالتنسيق الكامل مع قوات المشاة".

وتُنفذ هذه الحملة، التي أُطلق عليها اسم "سهام الشمال"، وفقا "لقرار المستوى السياسي وبناء على تقييم الوضع الأمني المتوازي مع القتال في غزة وجبهات أخرى"، وفق المتحدث الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي "يواصل العمل لتحقيق أهدافه وحماية مواطني دولة إسرائيل".