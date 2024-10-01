إعلام عبري: مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على الدخول البري للبنان

صادق مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" على المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله في لبنان، والتي من المفترض أن تكون الهجوم البري، وفق ما نقلت هيئة البث ووسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين.

وقال موقع Ynet الإخباري إن بعض الوزراء خلال المناقشة "استنكروا التسريبات بشأن العملية من قبل مسؤولين أمريكيين بعد أن قامت إسرائيل بتحديثها".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إنه "في الساعات الأخيرة انتشرت العديد من التقارير والشائعات حول نشاط الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. ونطلب عدم نقل تقارير عن أنشطة القوات، حرصًا على أمن قواتنا. التزموا بالتقارير الرسمية فقط ولا تنشروا إشاعات غير مسؤولة".

كما أكدت صحيفة معاريف أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” وافق على عملية برية محدودة في جنوب لبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن العملية البرية في لبنان ستكون أكثر صعوبة وتعقيدا من غزة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، أن إسرائيل تنفذ حاليًّا عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، للصحفيين: «هذا ما أبلغوني به، أنهم ينفذون حاليًّا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود»، بحسب وكالة فرانس برس.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن «إسرائيل أبلغتنا باعتزامها تنفيذ عمليات برية محدودة ضد بنى تحتية لحزب الله بلبنان».

وقالت الخارجية الأمريكية: «ندعم وقف إطلاق النار في لبنان لكن الضغط العسكري يمكنه أحيانًا تفعيل الدبلوماسية»، بحسب وكالة رويترز.

ومن جانبه، قال المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، إن الجيش لم يتوغل بريا في لبنان حتى اللحظة.

وأكد إعلام إسرائيلي انتهاء اجتماع الكابينت وبدء جلسة مشاروات أمنية مصغرة برئاسة نتنياهو.