حسين لبيب: شيكابالا عقده مفتوح مع الزمالك وهو الوحيد اللي في مصر يقول يلعب إمتى ويبطل إمتى

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON على هامش تتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي.

وقال "الأزمات لم تنته وما زالت موجود وهدفنا إيجاد حلول لها والزمالك كمدرسة الفن والهندسة موجود دائما".

وأضاف: "الجزيري جدد بالفعل معانا لمدة موسمين، وشيكابالا عقده مفتوح مع الزمالك وهو الوحيد في مصر اللي يقول يلعب إمتى أو يبطل إمتى".

وأكمل: "عملنا منذ البداية على وضع نظام لعقود اللاعبين ولكن لم نصل حتى الآن الي نظام كامل والآن نعمل على إعادة بناء نادي الزمالك لإرضاء جماهير الفريق لأن عشقنا نابع من هذا الجمهور".

وزاد: "عبد الشافي له دور في الملعب ودور خارج الملعب أيضا، وأرى أن هذا دور اللاعبين الكبار في مواسمهم الأخيرة".

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.