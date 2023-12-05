طريقة عمل حمص الشام، في البيت زي المحلات والعربيات

طريقة عمل حمص الشام، من طرق المشروبات الشتوية المصرية، سهلة التحضير، وحمص الشام من المشروبات الشعبية التي يقبل على تناولها الجميع خلال فصل الشتاء؛ لأنه يبعث على الدفء، ويمنح الجسم طاقة بمجرد تناوله، ومع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، هذه الأيام، فيعد مشروب حمص الشام، هو الأنسب، إلى جانب فوائد حمص الشام، العديدة، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ.

ولكل عشاق حمص الشام، نستعرض طريقة عمل حمص الشام في البيت، بكل أسرارها، لتحضير كوب من حمص الشام لأفراد أسرتك زي المحلات وعربيات الحمص الشام، حتى لا يلجأون لشراءها جاهزة من الخارج.

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طريقة عمل حمص الشام في البيت

وتعتمد طريقة عمل حمص الشام، على نقع الحمص لأطول فترة ممكنة، فكلما زادت مدة نقع الحمص في الماء، كلما تم طهيه بصورة أسرع وفي وقت أقل.

ويضاف لحمص الشام عند عمله الطماطم والبصل والثوم، ومعجون الطماطم؛ ليعطيه اللون الأحمر المميز، والكمون وهو سر من أسرار الطعم المميز لحمص الشام.

ويترك حمص الشام على النار حتى تمام الطهي، ثم يتم انتشال شرائح الطماطم والبصل.

ويتم إعداد "دقة الثوم" و"الشطة" و"الليمون المركز"، وهي الإضافات الخارجية التي يتم وضعها على كوب حمص كما يباع في الخارج.

فوائد حمص الشام، لصحة القلب والعظام ولرشاقتك.

حمص الشام

فوائد حمص الشام

وقد لا يدرك الكثيرين فوائد حمص الشام، فيعد حمص الشام بالنسبة لمعظم محبيه، هو ذلك المشروب الشعبي المصري الشهير، الذي له عشاقه في كل مكان، والذي يبعث على الدفء في ليالي الشتاء، إلى جانب طعمه المميز اللذيذ، كما أن حمص الشام من البقوليات التي يمكن إضافتها على طبق الكشري المصري اللذيذ أيضًا، فهو يرتبط دائما بالاكلات الشعبية المصرية، إلا أن الكثيرين لا يهتمون لمعرفة فوائد حمص الشام للصحة.



وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد حمص الشام للصحة، هامة ومذهلة، مما يجعله من أنواع البقوليات الهامة لصحة الجسم، الأمر الذي يستلزم تضمينه للنظام الغذائي، وتناوله بانتظام.

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية أهم فوائد حمص الشام للصحة.

تعزيز صحة القلب: يحتوي حمص الشام على الألياف الغذائية والبوتاسيوم، وهما من العناصر الغذائية التي تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم مستويات السكر في الدم: يحتوي حمص الشام على الألياف الغذائية، والتي تساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر في الدم. هذا يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي حمص الشام على الألياف الغذائية، والتي تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يمكن أن تساعد الألياف في الوقاية من الإمساك والانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

فقدان الوزن: يحتوي حمص الشام على الألياف الغذائية والبروتينات، وهما من العناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع. يمكن أن يساعد هذا في تناول كميات أقل من الطعام وفقد الوزن.

تحسين صحة العظام: يحتوي حمص الشام على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن التي تساعد على بناء عظام قوية. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تعزيز صحة البشرة: يحتوي حمص الشام على فيتامين سي، وهو عنصر غذائي مهم لصحة البشرة. يمكن أن يساعد فيتامين سي في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتعزيز إنتاج الكولاجين.