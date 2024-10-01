الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الطائرات الحربية الإسرائيلية تلقي بالونات حرارية في أجواء منطقة صيدا اللبنانية

إلقاء بالونات حارقة،
إلقاء بالونات حارقة، فيتو

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المقاتلات الإسرائيلية بدأت في إلقاء بالونات حرارية في أجواء منطقة صيدا.

 

العملية البرية الإسرائيلية في لبنان

وعلى الجانب الآخر طالب جيش الاحتلال سكان 3 بنايات بالضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائها فورًا والابتعاد عنها مسافة 500 متر.

كشف إعلام إسرائيلي عن أسباب العملية البرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال إن هناك ترجيحات بأن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان تتركز على إزالة مواقع أقامها حزب الله قرب الحدود مباشرة.

وعلى الجانب الآخر أصدر المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري، قرارًا اليوم، عمم بموجبه على دائرة أمن عام المطار وكل المراكز الحدودية البرية ويتضمن السماح للبنانيين الذين ليس في حوزتهم جواز سفر صالح والراغبين في السفر إلى العراق حصرا بالمغادرة بموجب بطاقة هوية، وإخراج قيد إفرادي أو عائلي، وجواز سفر منتهي الصلاحية.

 

تعليمات لبنانية بتسهيل مغادرة المواطنين إلى العراق 

ويقضي القرار أيضًا بتكليف دائرة أمن عام المطار والمراكز الحدودية البرية، تنظيم جداول اسمية في شكل يومي، وايداعها مكتب شؤون المكننة، لإجراء اللازم لناحية استثمار الجداول الاسمية المذكورة أعلاه، كما يعمم القرار مكتب شؤون المعلومات لأخذ العلم.

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حزب الله المقاتلات الاسرائيلية لبنان جيش الاحتلال العملية البرية الإسرائيلية

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