طريقة عمل الكيكة العادية، بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة

طريقة عمل الكيكة العادية، من أصناف الحلويات المنزلية، التي طالما برعت في عملها ستات البيوت، ولكل ست بيت أسرارها الخاصة في عمل الكيكة العادية، ولكن في كل الأحوال، هي سهلة التحضير.



والكيكة العادية، من الحلوى التي يطلبها الأطفال، لأن طعمها لذيذ وخفيفة مع أي مشروبات، خاصةً في الفطار أو العشاء، وعلى الرغم من ذلك، تشكو بعض ستات البيوت من عدم قدرتهم على عملها بنجاح، وأن كثيرا ما تكون نتائجها غير مرضية.

ولكل من تبحث عن طريقة عمل الكيكة العادية، نقدمها بوصفتين مختلفتين، والنتائج مضمونة، كما يمكنك إعدادهما في أقل وقت وبأقل مجهود، وبتكاليف أقل، ويمكنك تقديمها لأفراد الأسرة كوجبة خفيفة، وخاصة للأطفال الصغار، بدلا من شراء الحلويات الجاهزة، المليئة بالمواد الحافظة والألوان الصناعية الضارة بالصحة.

طريقة عمل الكيكة العادية

تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، وطعمها سيكون مميزا وخفيفا، وسيعشقها أطفالك، كما يمكنك عملها في الحفلات والمناسبات الخاصة، وبأطعم مختلفة، كالبرتقال أو الشوكولاتة.

الكيكة

مقادير عمل الكيكة العادية الهشة:

3 كوب دقيق

2 كوب سكر

كوب زبدة مذابة وباردة أو زيت

6 بيض

فانيليا

كوب إلا ربع لبن

باكو بيكنج بودر

ذرة ملح

طريقة عمل الكيكة العادية:

تخلط جميع المكونات في الخلاط، (ماعدا الدقيق والبيكنج بودر وذرة الملح).

يصب الخليط على الدقيق والبيكنج بودر، ويتم التقليب بالملعقة أو المضرب اليدوي حتى يتجانس.

يصب المزيج في 2 قالب من قوالب الكيك الانجليزي، ويخبز في درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 إلى 35 دقيقة.

لعمل كيكة بالبرتقال يستبدل اللبن الحليب بعصير البرتقال، ويضاف ملعقة كبيرة بشر برتقال

لعمل كيكة شيكولاتة يقلل ربع كوب من الدقيق، ويستبدل بالكاكاو

طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى

الكيكة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى، والذي لن يستغرق تحضيرها الدقائق المعدودة، كما أن سيعشق طعمها أطفالك الصغار بشكل خاص، كما يمكنك تقديمها لضيوفك في مختلف المناسبات.



مكونات عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى:

4 بيضات

علبة حليب مكثف محلي

1/4 كوب زبده ذائبه

ملعقه صغيره بيكنج بودر

ملعقه صغيره فانيليا

كوب وربع دقيق

طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى:

قومي بخفق كلا من البيض والفانيليا واللبن المكثف المحلي والزبده المذابة.

ضيفي البيكنج بودر والدقيق وامزجيهم جيدا



احضري قالب الكيك المدهون بالزبدة والدقيق، وصبي فيه خليط الكيك.

تخبز علي درجة حرارة 190 لمدة 50 دقيقه.

بعد خروجها من الفرن تترك حتى تبرد ثم تقطع.

طريقة عمل كيكة الفواكه



كيكة الفواكه المجففة

تساعدك الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، في صنع ألذ تحلية بأقل التكاليف، وبلمسات مختلفة لتدخلي السعادة على قلب أطفالك، دون أن ترهقي ميزانية البيت.

مقادير كيك الفواكه:

3 أكواب دقيق

كوب ونصف من السكر

3 بيضات

150 جرام من الزبدة الطرية

نصف كوب من الحليب الرائب

نصف كوب من عصير البرتقال

بشر برتقالتين

بشر ليمونة

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

رشة ملح

كوبين من الفواكه الحمراء (توت أزرق, فراولة, توت... ).

الطريقة:

تخفق الزبدة مع السكر إلى أن تصير مثل الكريما وناعمة... يضاف البيض, بيضة تلو الأخرى، ثم الرائب وعصير الفواكه الحمراء والرائب

يضاف البشر والملح وتضاف بيكاربونات الصودا.

يضاف أخيرا الدقيق تدريجيا مع التقليب بحذر.

يسكب المزيج في صينية الكيك المدهونة جيدا والمرشوشة بالدقيق

تنثر الفواكه الحمراء فوق الكيك.

يخبز في فرن متوسط الحرارة درجة 180 لمدة 40 إلى 60 دقيقة

يترك ليبرد ثم يقلب ويقدم في طبق التقديم ينثر فوقه قليل من السكر للتزيين.

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