11 معلومة عن علي كركي الرجل الأخطر في حزب الله

اغتيال حسن نصر الله، اعترف حزب الله اللبناني، رسميا، باستشهاد القيادي في صفوفه علي كركي، في الضربة الإسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.

واستشهد علي كركي إلى جانب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ضربة إسرائيلية استهدفت المقر المركزي للحزب.



من هو علي كركي؟

- ملقب بـ"الحاج أبو الفضل".

- من مواليد 1962، بلدة عين بوسوار في جنوب لبنان.

- قاد عمليات خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982.

- أشرف على عملية "أحمد قصير" والتي استهدفت مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي عند بوابة صور في عام 1982.

- أسس لمحاور وتشكيلات "المقاومة" في منطقة الشريط الحدودي بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 1985، وفق "حزب الله".

- تولى المسئولية العسكرية لمنطقة الجنوب حتى عام 1996 وخطط وأشرف وقاد بشكل مباشر العديد من العمليات ضد مواقع الجيش الإسرائيلي حتى العام 2000.

- وصفه "حزب الله" بأنه من قادة التصدي البطولي للحروب الإسرائيلية على لبنان في 1993 و1996 و2006.

- تولى مسئولية مقر "سيد الشهداء" بكافة تشكيلاته ووحداته منذ العام 2006 وحتى تاريخ مقتله.

- شغل عضوية "الشورى المركزية" وعضوية "المجلس الجهادي" في "حزب الله" منذ تأسيسه.

- كان معاونا للأمين العام لحزب الله منذ العام 2008.

- خطط وأشرف على قيادة العمليات العسكرية لمقر "سيد الشهداء" منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل.

استشهاد حسن نصرالله و20 آخرين

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأحد، أن الهجوم على المقر المركزي لحزب الله أدى إلى استشهاد 20 شخصا آخر إلى حسن نصر الله.

وقال في بيان: "بهجوم دقيق لسلاح الجو وبتوجيه من جناح المخابرات، هاجمت الطائرات الحربية القيادي في حزب الله حسن نصر الله، وعلي كركي قائد الجبهة الجنوبية، ما أدى إلى مقتلهما".

وأضاف: "معهم تم القضاء على أكثر من 20 آخرين، من مختلف الرتب، الذين تجمعوا في المقر تحت الأرض في بيروت، تحت مبنى مدني، ومن هناك أداروا وخططوا وقادوا القتال ضد دولة إسرائيل".