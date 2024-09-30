"سي إن إن": تجمع 100 آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، بأن صور الأقمار الصناعية تظهر تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

ومنذ قليل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل.

وذكرت صحيفة معاريف أن الإعلان عن بلدة المطلة ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة يبدو تمهيد لبدء عملية برية من الحرب في لبنان.

العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الإثنين: إن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تنطلق خلال ساعات.

وذكرت شبكة "بي بي سي" نقلا عن مسئول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي شن عملية برية في لبنان.

وأكد المسئول الأمريكي أن العملية البرية قد تبدأ اليوم.