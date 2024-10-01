الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة خلال شهر سبتمبر 2024

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 قطاعات  قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال شهر سبتمبر 2024.. وجاءت كالتالي:

 

  • قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 23.8 مليار جنيه.
  • قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 14.3 مليار جنيه.
  • قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 13.1 مليار جنيه.
  • قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 7.2 مليار جنيه.
  • قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه.

 

تعاملات نهاية سبتمبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين 30 سبتمبر، آخر جلسات الشهر، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.184 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.41% عند مستوى 32867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 39020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 13693 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 7583 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 10732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9% عند مستوى 3126 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 المؤشر الرئيسي ايجي اكس ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب

مواد متعلقة

رئيس البورصة: التطبيقات الرقمية ساهمت في تسهيل عمليات التواصل والتداول بسوق المال

التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضي الصناعية وتقسيط حتى 4 سنوات

هشام آمنة: زراعة 3 ملايين شجرة خلال العام المالي الجاري بتكلفة 98 مليون جنيه

وزير الري ومحافظ الفيوم يناقشان الموقف المائي بالفيوم

آمنة: تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة للتعامل مع الطوارئ خلال العيد

خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى.. مراقبة بيع وتداول اللحوم و2336 سيارة إٍسعاف و11 لانش نهري.. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ

الصحة: 2336 سيارة إسعاف و11 لانش نهري لتأمين احتفالات عيد الأضحى

هشام آمنة يتابع مع محافظ سوهاج الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

الأكثر قراءة

اليوم، صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وهذا موقف الزيادة الجديدة

نفض إيده، إجابة محيرة من حسين لبيب على استمرار زيزو في الزمالك

العثور على جثة شاب مجهول الهوية وسط الزراعات في الأقصر

رمضان السيد: كولر لن يتقبل قرار تعيين محمد رمضان بسهولة

قصف صاروخي يستهدف قاعدة فيكتوريا التي تتمركز بها قوات أمريكية في بغداد

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

وزيرة التضامن توجه الشكر للسيدة انتصار السيسي لرعايتها مبادرة "بإيديك تنقذي حياة"

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كواليس تجهيزات الاحتلال لعملية برية في جنوب لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: الاعتدال خير الأعمال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية