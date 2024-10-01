5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة خلال شهر سبتمبر 2024

تصدرت 5 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال شهر سبتمبر 2024.. وجاءت كالتالي:

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 23.8 مليار جنيه.

قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 14.3 مليار جنيه.

قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 13.1 مليار جنيه.

قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 7.2 مليار جنيه.

قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه.

تعاملات نهاية سبتمبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين 30 سبتمبر، آخر جلسات الشهر، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.184 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 32867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 39020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 13693 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 7583 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 10732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9% عند مستوى 3126 نقطة.