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جامعة بني سويف تنظم ندوات توعوية وقوافل بيطرية وزيارات علمية

د. منصور حسن رئيس
د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 237، على تنظيم عدة فعاليات وأنشطة متنوعة لتعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

 

ندوات توعوية بجامعة بني سويف

ومن بين هذه الفعاليات، قرر المجلس تنظيم عدد من الندوات التوعوية بكلية التجارة خلال الفصل الدراسي الأول، بهدف تعزيز المعرفة والوعي بالقضايا المهمة لدى الطلاب، إضافة إلى عقد ورشة تدريبية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان" بمشاركة كلية التربية للطفولة المبكرة، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتستمر لمدة يومين.

 

وفي إطار دعم الطلاب والبيئة الجامعية، وافق المجلس على مقترح كلية الآداب لتنظيم معرض ملابس مدعم بالتعاون مع بنك الكساء، بمشاركة جميع كليات الجامعة، وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

دورات تدريبية بجامعة بني سويف

كما تم الاتفاق على عقد عدد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات الجهاز الإداري، بالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية، وذلك ضمن مقترح تقدمت به كلية الطب البيطري، التي ستنظم أيضًا قوافل بيطرية علاجية وزيارات ميدانية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025.

 

وفي إطار الحرص على توفير فرص تعليمية عملية للطلاب، وافق المجلس على تنظيم زيارات علمية لعدد من مصانع الغزل والنسيج والسيراميك لطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم، والتي ستقام خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.

 

د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن تنظيم تلك الأنشطة يأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتنمية الوعي بالقضايا المجتمعية والحقوقية، مع تعزيز التعاون مع المؤسسات المجتمعية والمحلية.

 

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