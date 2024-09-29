الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس جامعة بني سويف يتفقد بعض الكليات ويشارك في تحية العلم

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف شارك في تحية العلم

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الطلاب الجدد بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد خلال جولة تفقدية قام بها اليوم داخل الحرم الجامعي غرب النيل، والتي شملت كليات الحقوق، والإعلام، والتجارة، وذلك بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية في الكليات المختلفة والتأكد من انتظام الدراسة منذ اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد.

 

وفي إطار الجولة، نظمت كليات الجامعة احتفالات ترحيبية للطلاب الجدد شملت عددًا من اللقاءات والأنشطة الطلابية التي تنوعت بين المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، بمشاركة عمداء الكليات، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، حيث شارك في تنظيم هذه الفعاليات اتحاد "طلاب من أجل مصر"، الذي يهدف إلى دعم وتنمية روح التعاون والأنشطة بين الطلاب.

 

رئيس جامعة بني سويف شارك في تحية العلم

 

كما شهد الدكتور منصور حسن، خلال جولته "تحية العلم" بمشاركة عدد كبير من الطلاب، وتبادل الحديث معهم في حوار مفتوح حول مستقبلهم الجامعي وأهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدًا رئيس الجامعة على أهمية هذه الأنشطة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته البدنية والفكرية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعد ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية، حيث تعمل على تعزيز روح الفريق وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الطلاب.

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جميع كليات الجامعة شهدت انتظامًا كاملًا في الدراسة منذ اليوم الأول، حيث تم التأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية، وتوافر كافة الوسائل التعليمية التي تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية داخل القاعات والمدرجات والمعامل.

 

وفي ختام جولته، أوضح الدكتور منصور حسن، أن الفصل الدراسي الأول يستمر لمدة 14 أسبوعًا، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي بدأت في 28 سبتمبر وتنتهي في 2 يناير 2025، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 4 يناير 2025، وتستمر حتى 23 يناير 2025.

 

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