إطلاق أكثر من 100 صاروخ على شمال إسرائيل منذ الصباح

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، بإطلاق أكثر من 100 صاروخ على شمال إسرائيل منذ الصباح.

مصادر إسرائيلية تتحدث عن بدء تجهيز الغزو البري

قال وزير دفاع دولة الاحتلال يواف جالانت خلال لقاء رؤساء السلطات المحلية في الشمال، مساء اليوم الإثنين، إن المرحلة المقبلة في الحرب ضد حزب الله اللبناني تبدأ قريبا.

وقالت مصادر فى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، العد التنازلي لعملية برية في جنوب لبنان يتحرك أسرع مما كان متوقعا.

وزير الدفاع يوآف جالانت يلمح لاستخدام الدبابات

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا مصادر بالجيش الإسرائيلي، إن تصريح وزير الدفاع يوآف جالانت بشأن توقعه استخدام سلاح الدبابات قريبا بمنزلة بيان حقيقي لنوايا إسرائيل.

وتابعت المصادر المتحدث للصحيفة العبرية قائلة، مندهشون من عدم فعالية حزب الله بالرد خصوصا بعد اغتيال حسن نصر الله.