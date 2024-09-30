الإثنين 30 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

نعيم قاسم: لدينا بدائل لكل قائد يصاب في حزب الله 

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمة له اليوم الإثنين: “نتابع القيادة والسيطرة وفق هيكلية الحزب وهناك بدائل لكل قائد حين يصاب وسنختار أمينا عاما بأقرب فرصة” 

وأضاف نعيم قاسم: “في هيكلية الحزب يوجد نواب للقادة وبدائل احتياط جاهزة عندما يصاب القائد في أي موقع كان”. 

وتابع: “هذا الشعب العظيم الذي وقف في مهمات صعبة وقف الآن وسنفوز كما فزنا عام 2006 على العدو الإسرائيلي”. 

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نعيم قاسم: سنختار أمينًا عامًا جديدًا لحزب الله في أقرب فرصة

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نعيم قاسم: إسرائيل لم تتمكن من المساس بقدرتنا

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نعيم قاسم حزب الله نائب الأمين العام لحزب الله

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