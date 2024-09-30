نعيم قاسم: لدينا بدائل لكل قائد يصاب في حزب الله
قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمة له اليوم الإثنين: “نتابع القيادة والسيطرة وفق هيكلية الحزب وهناك بدائل لكل قائد حين يصاب وسنختار أمينا عاما بأقرب فرصة”
وأضاف نعيم قاسم: “في هيكلية الحزب يوجد نواب للقادة وبدائل احتياط جاهزة عندما يصاب القائد في أي موقع كان”.
وتابع: “هذا الشعب العظيم الذي وقف في مهمات صعبة وقف الآن وسنفوز كما فزنا عام 2006 على العدو الإسرائيلي”.
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