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محافظ الإسماعيلية: النجاح هو الوصول للمواطن الذي لا يستطيع الوصول إلينا

محافظ الإسماعيلية يناقش جهود الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والطفل (صور)

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يناقش جهود الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة القضايا المجتمعية بمحافظة الإسماعيلية، في إطار حرصه على توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لبنى زكي مقرر المجلس القومي، هيام ظريف مدير إدارة الأمومة والطفولة بمحافظة الإسماعيلية، جيهان أحمد مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي، وفؤاد عبد العزيز مقرر المجلس القومي لشئون الإعاقة بالإسماعيلية.  

جانب من الاجتماع، فيتو

الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة  

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية "أؤمن تمامًا بأهمية الأمن المجتمعي، من خلال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة والطفل، والعمل على خفض نسبة البطالة، ونسب الطلاق في المجتمع الإسماعيلي." 

 

الحفاظ على ترابط الأسرة 

وأضاف: "لابد أن تكون بداية العمل من الحفاظ على ترابط الأسرة، لضمان استمرار الأطفال بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة، حيث يمثلون ٥٠٪ من سكان المحافظة". 
 

جانب من الاجتماع، فيتو

700 ألف طالب هم أمل المستقبل 

وأكد أن "ثروتنا الحقيقية لضمان مستقبل أفضل هم ٧٠٠ ألف طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعي، لابد أن نعمل على عدم تسربهم من التعليم، وعمل منظومة قوية ومتكاملة لتقديم كافة أوجه الدعم لهم، العمل على حل المشاكل الأسرية المحيطة بهم، وتوفير مصدر دخل دائم للأسرة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى." 

جانب من الاجتماع، فيتو

أهمية دور اللجان المختصة بشئون المرأة 

مشددًا على أهمية دور اللجان المختصة بشئون المرأة والطفل وذوي الهمم، في تحقيق الأمن المجتمعي، والوصول للمشاكل المتوغلة في المجتمع وحلها لزيادة معدلات الأداء وتحسين مستوى التعليم والمعيشة في المجتمع. 

وخلال الاجتماع استعرض "أكرم" جهود وأنشطة المجلس القومي للمرأة، لدعم الأسر بالإسماعيلية من خلال الندوات والمبادرات التي ينظمها المجلس على مدار العام. 

قول مشكلتك،فيتو

بجانب نشاط إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وما تنظمه من فعاليات داخل دور رعاية الأطفال وكبار السن، مع توفير دور رعاية مسنين لغير القادرين، والتعاون مع فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية لإدراج الأطفال مجهولي النسب بالمنظومة.  

علاوة على دورها في الحضانات، بداية من منح التراخيص ومتابعة أعمالها والرقابة عليها، وإنشاء الحضانات بالمصانع لتحقيق الاستقرار الأسري، والإجراءات التي يتم اتخاذها لكفالة الأطفال، وتدريب الأسر البديلة لتقديم العناية اللازمة للأطفال. 

وتوفير فرص العمل من خلال برنامج "فرصة"، بالتعاون مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة.  

كذلك استعرض محافظ الإسماعيلية، مجهودات إدارة الأمومة والطفولة بمحافظة الإسماعيلية، من خلال ١٠ مقرات على مستوى المحافظة، في مجالات العنف الأسري، حوادث الأطفال، العنف المدرسي، الإدمان، عمالة الأطفال، ختان الإناث، الأطفال بلا مأوي، والإعاقة، بجانب استقبال كافة الحالات والشكاوى على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، من أي تليفون أرضي أو محمول. 

بالإضافة لاستعراض أنشطة المجلس القومي لشئون الإعاقة، والعمل مع كافة الجهات المعنية لمراعاة احتياجات ذوي الهمم في كافة المنشآت العامة، والحفاظ على حقوقهم في الالتحاق بالوظائف في كافة القطاعات، بجانب ما يقدم لهم من خدمات من الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، والمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم، والأندية الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة 

واختتم محافظ الإسماعيلية، لابد أن نعمل جميعًا كفريق واحد في منظومة متكاملة، للوصول لكل مواطن إسماعيلي في كل قرية وتابع بكافة أرجاء المحافظة، والعمل على رفع مستوى الطموح بين الشباب بالمحافظة لإقامة مشروعات إنتاجية بدلًا من التفكير في المشروعات الاستهلاكية التي لا تحقق قيمة مضافة للمجتمع أو الاقتصاد المحلي.

 

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