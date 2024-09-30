بث مباشر لكلمة نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني
يلقي نعيم قاسم، نائب الأمين العام للحزب اللبناني، كلمة في أول ظهور لمسؤول بالحزب بعد اغتيال حسن نصر الله الامين الععام للحزب.
https://www.youtube.com/live/mFgoC5Pu3sI?si=9MrdyslEI5HMFRWt
كلمة نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله
وشهدت الساحة اللبنانية تطورات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد عملية اغتيال حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وركز جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته على اغتيال قادة حزب الله اللبناني، من خلال غارات جوية تستهدف مقرات وتمركزات الحزب.
أمريكا تعزز دفاعاتها في منطقة الشرق الأوسط
وأعلن حزب الله عن تغير قواعد اللعبة مع إسرائيل بعد عملية اغتيال حسن نصر الله، مؤكدا أنه سينتقم من الاحتلال.
وعززت الولايات المتحدة الأمريكية من دفاعاتها في منطقة الشرق الأوسط تحسبا لرد حزب الله وإيران على اغتيال حسن نصر الله.
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