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تضامن الدقهلية: استمرار انعقاد لجان تظلمات كارت الخدمات المتكاملة

تضامن الدقهلية، فيتو
تضامن الدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية التضامن بالدقهلية استمرار انعقاد لجان تظلمات كارت الخدمات المتكاملة، تنظيم ندوات توعوية وتوزيع  بطاقات الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة للمستحقين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي  أطلقها  رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية  وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي-وزير التضامن الإجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ، اشراف الدكتورة ماجدة جلالة "مدير تضامن الدقهلية.

 

 

▪︎انعقدت اليوم بمقر مديرية تضامن الدقهلية اجتماع لجنة فحص الحالات المتظلمة من عدم الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة بالتعاون مع المجلس الطبي بالدقهلية 


▪︎فى مركز بني عبيد قامت الادارة الاجتماعية والرائدات الاجتماعيات بتنظيم ندوة توعوية لمستفدين تكافل وكرامه عن المشروطية الصحية والتعليمية لبرنامج تكافل وكرامة  حضرها عدد من مستفيدي البرنامج ومن هم تحت البحث والتحقق في البرنامج للتأكيد علي أهمية المتابعه الصحية للأطفال بوحدات طب الأسرة المنتشرة بالقرى والتأكيد علي الحفاظ علي عدم غياب الأبناء وتخلفهم عن الذهاب للمدارس والالتزام بمواعيد اليوم الدراسي.

 

▪︎وفي مركز أجا تم تنظيم زيارة صحية للأطفال دار التقوي بمنية سمنود بالتعاون مع الإدارة الصحية بأجا  لمتابعة الأبناء والكشف الظاهري علي الأطفال بالدار ومتابعتهم صحيا والتأكد من تلقي التطعيمات ضد الأمراض المعدية بمواعيدها.

كما قامت إدارة اجا الاجتماعية  ايضا تنظيم ندوه توعوية لامهات اطفال حضانة بطرق العناية بشعر الأطفال والحفاظ علي النظافة الشخصية  بالتنسيق مع الإدارة الصحية باجا.

▪︎وفي مركز الجمالية قامت الادارة الاجتماعية بالتعاون مع حضانة طريق الطفل الخاصة بتدريب الأطفال علي كيفية زراعه الورود ونبتات الزينة بالمنازل لحثهم وتنمية ادراكهم واهتماهم بالسلوكيات الايجابية.

 

كما قامت جمعية انصار السنة المحمدية بميدان المحطة مدينة الجمالية بتوزيع أدوات دراسية ومكتبية لـ  150 طالب من أبناء  الأسر الأولى بالرعاية.

▪︎ في إدارتي دكرنس ومنية النصر تم توزيع  ١٥٠ بطاقه تكافل وكرامة (الدعم النقدي المشروط )والخدمات المتكاملة علي المواطنين من ذوي الهمم.

▪︎وفي شرق المنصورة تم تنظيم ندوه توعوية "بدار الحبايب" للمسنين بقولونجيل عن السيرة النبوية الشريفة تزامننا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور النزلاء والجهاز الوظيفي.

تدريب برنامج "مودة"  بقري حياة كريمة

▪︎في مركز ميت غمر تم تنفيذ تدريب برنامج "مودة"  بقري حياة كريمه بمقر دار ضيافه جمعيه ابناء دماص مركز ميت غمر بحضور  40 من الشباب المقبلين علي الزواج من سن 18الي 30 سنة.

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