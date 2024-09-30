تفاصيل مثيرة في واقعة دفن جثة دجال أسفل سريره بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، لغز انبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل بقرية منشأة عبدالله، التابعة لمركز شركة الفيوم، وتبين أن دجال أوصى بدفن جثمانه بعد مماته في غرفته أسفل السرير، حتى تعم البركة على أهل القرية.

تفاصيل واقعة دفن الدجال

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة من أهالي قرية منشأة عبدالله، دائرة المركز، وسيدتين من أقارب أحد الدجالين بالقرية، توفي منذ ايام، طالبت خلالها السيدة برد حقوقها التي كان الدجال قد وعدها بها قبل وفاته، وبعض ممتلكاتها المسروقة، وبعد التوجه إلي موقع البلاغ، تبين انبعاث رائحة مريحة من داخل منزل الدجال، وبسؤال سكان المنزل، تبين أن الدجال وافته المنية في العقد السادس من عمره، وقد أوصى بدفنه داخل حجرته حتي تعم البركات علي أهل القرية.

استخراج الجثة وقرار النيابة العامة

تم تشكيل فريق بحث مشترك من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الفيوم، وإدارة البحث الحنائي بالمديرية، وانتقلوا على الفور إلى موقع الحادث، وتبين أن جثة الدجال مدفونة بمعرفة أهله منذ 15 يوما، وتم استئذان النيابة المختصة لإخراج الجثة، وإحالتها للطب الشرعي لمعرفة أسباب وساعة الوفاة، كما قررت النيابة التحفظ علي السيدتين وشريكهما، أقارب الدجال المتوفي، وطلب تحريات البحث الجنائى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.