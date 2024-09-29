إحالة 181 محضرا لمخالفات تموينية في الدقهلية للنيابة العامة

تشهد محافظة الدقهلية، استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وتمكنت الحملات من ضبط العديد من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن محافظة الدقهلية، بلغت 181 محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها وإحالتها للنيابة العامة لأعمال شئونها.



جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرت أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة.

حملات تموينية مكثفة بالدقهلية

وقد أكد "مرزوق" أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

تحرير 181 محضرا بالمخالفات



وفي هذا الصدد قال "مرزوق" إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 181 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر "اللواء مرزوق "إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 112 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 69 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق.

وأوضح أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز 42 محضر عدم مطابقة للمواصفات وعدد 42 محضر نقص وزن ما بين ( 8-15 )جم و5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحضرين عدم نظافة ادوات العجين و4 محضر عدم وجود سجل تفتيش ومحضر انتهاء من الانتاج و4 محضر عدم وجود بون صرف و12 محضر تصرف في دقيق بقيمة (56 شيكاره).

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات والمحاضر 39 محضر عدم إعلان عن الاسعار و19 محضر عدم وجود شهاده صحية ومحضر ذبح خارج السلخانة ومحضر تجميع سلع مدعمه (مواد بتروليه) ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين عدم الاعلان عن اسعار المقررات التموينيه( مستودع غاز) ومحضر تصرف في سلع تموينيه (تاجر تمويني) بقيمة 55888 جنيه ومحضرين وجود سلع بدون فواتير ومحضر عدم الاعلان عن اسعار المقررات التموينية (تاجر تمويني) ومحضر غلق في مواعيد العمل الرسميه(تاجر تمويني) وتم التحفظ علي 4 لتر بنزين٨٠ و10كجم لحم بلدي و24 كرتونة كالون قلب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد "مرزوق" على أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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