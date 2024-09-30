بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق دكرنس بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بأصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم على طريق دكرنس في محافظة الدقهلية حيث اصطدم تروسيكل فى سيارة ملاكى مما ادى لوقوع مصابين.

اصابة 4 أشخاص في تصادم علي طريق دكرنس

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد باصابة اربعة اشخاص اثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بملاكى علي طريق دكرنس.

اسماء المصابين في حادث طريق دكرنس

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من:

- ايمان السيد السيد 28 عاما ومصاب بكسر بالكتف الايمنو كسر بالفخذ الايمن

- شيماء محمد أحمد 36 عاما ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج،

-عيد ابراهيم عيد 50 عاما كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

-ياسمين حمودة شوقى 8 اعوام ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج

وجميعهم مقيمين كفر ابو ناصر بدكرنس

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات