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محافظات

مفاجأة في افتتاح الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى

الإسكندرية
الإسكندرية

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل وتحمل اسم النجمة نيللى، وبرئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما.

 ويشهد الحفل حضور كل من  أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء أحمد خالد  محافظ الإسكندرية.

 

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ويقام حفل الافتتاح بالقاعة الكبري بمكتبة الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساء.


وسوف يكرم رئيس المهرجان كلا من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق احمد خالد   محافظ الاسكندرية والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية، ومن المقرر أن تعلن مذيعة الحفل الإعلامية غادة شاهين مفاجأة افتتاح المهرجان علي المسرح.

كما يكرم المهرجان خلال الحفل النجمة  الاستعراضية الكبيرة نيللى التى تحمل الدورة الأربعين اسمها، كما يتم تكريم الفنانة منة شلبى والفنان لطفى لبيب والناقد العراقى مهدى عباس والممثلة المغربية سعاد خويي، أما عن النجوم الأجانب فيتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني والفرنسية آن باريو والإيطالية فرانسيسكا ريتونديني.

كما يعرض خلال الحفل فيلم الافتتاح السورى "يومين" بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب ومدته 90 دقيقة.
وكشفت إدارة المهرجان عن أعضاء لجان التحكيم بالمسابقات المختلفة، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدى عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما. 
بينما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا. 
كما استحدث المهرجان مسابقة جديد وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتى أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة عمرو الليثى للسيناريو، وتضم لجنة التحكيم المخرجة هالة خليل رئيسا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.

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