تشييع جثماني مدرس ونجله إثر حادث تصادم ببني سويف

شيع أهالي قرية ونا القس بمركز الواسطى في محافظة بني سويف جثمان مدرس لغة عربية ونجله البالغ من العمر 4 سنوات، وذلك بعد وفاتهما نتيجة حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي أمام قرية قمن العروس بالواسطى.

المدرس ضحية الحادث

وشارك الأهالي في أداء صلاة الجنازة على جثماني "محمود كامل" (48 عامًا)، الذي توفي أثناء نقله إلى المستشفى، ونجله "أحمد محمود"، الذي توفي بعد محاولات إنقاذه داخل المستشفى إثر تعرضه لإصابات خطيرة في الحادث.

الحادث أسفر عن وفاة الأب وإصابة طفليه، حيث أصيب الطفل "أحمد" بجرح قطعي في الرأس ونزيف بالمخ، فيما تعاني شقيقته "فدوى" (5 سنوات) من إصابات وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي الأب نتيجة إصابات خطيرة بالمخ أثناء نقله للمستشفى.

تفاصيل وفاة مدرس ونجله ببني سويف

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي أمام قرية قمن العروس. أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة طفليه، حيث تم توجيه سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي. واستقبلت المستشفى جثمان الأب "محمود كامل"، الذي كان يعمل مدرسًا بمدرسة النيل التجريبية، فيما حاولت فرق الطوارئ إنقاذ الطفلين دون جدوى، حيث توفي الطفل "أحمد" متأثرًا بجراحه، بينما تلقى شقيقته الرعاية الطبية.