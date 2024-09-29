الأحد 29 سبتمبر 2024
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إصابة 3 أشخاص باشتباه تسمم عقب تناولهم "مشروب طاقة" ببني سويف

مستشفى بني سويف التخصصي
مستشفى بني سويف التخصصي

أصيب 3 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في بني سويف بعد تناولهم مياه غازية "مشروب طاقة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي، يعانون من مغص وقيء، تم تقديم الإسعافات الأولية، وسحب عينات للتحليل، وحجزهم تحت الملاحظة.

بلاغ إصابة 3 شباب باشتباه تسمم 

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول كل من "يوسف.ع.ح"، 21 عامًا، و"جاسر.م.س"، 20 عامًا، و"باسل.خ.ح"، 20 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي وهم يعانون من مغص حاد وقيء شديد، مع اشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي بعد تناولهم لمشروب غازي مشكوك في صلاحيته.

وفور وصول المصابين إلى المستشفى، قامت الفرق الطبية المتخصصة بتقديم الإسعافات الأولية لهم على الفور، حيث تم التعامل مع الحالات الطبية للشباب بشكل سريع ودقيق، حيث أُجريت الفحوصات الأولية اللازمة لتحديد مدى تأثير التسمم على صحتهم، وتم سحب عينات من القيء لتحليلها في المعامل الطبية المختصة، وذلك بهدف معرفة الأسباب الدقيقة لحالات التسمم واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.

 

حجز 3 شباب بمستشفى بني سويف

وتم حجز المصابين داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وذلك لمتابعة تطورات حالتهم الصحية على مدار الساعة، حيث أكد مصدر طبي من داخل المستشفى أن الحالات الثلاثة تحت السيطرة، وأنه لا توجد مخاوف حقيقية على حياتهم، إلا أن الفريق الطبي يتخذ  التدابير لضمان شفائهم التام قبل السماح بخروجهم من المستشفى.

من جهة أخرى، قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وبدأت بالتحقيق في ملابسات الحادثة، ويتم حاليًا فحص مصدر مشروب الطاقة الذي تناوله المصابون، مع التركيز على تحديد ما إذا كان هناك تلاعب في المنتجات الغذائية أو مشاكل تتعلق بصلاحية المشروب، ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة تقريرًا نهائيًا حول الحادثة بعد الانتهاء من الفحوصات.

 

مخاطر بعض المشروبات المتداولة

وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددًا على مخاطر بعض المنتجات الغذائية والمشروبات المتداولة في الأسواق، ما يستدعي تشديد الرقابة على الجودة لحماية صحة المواطنين.

 

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