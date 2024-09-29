حبس وغرامة لشخصين ثبت إدانتهما في الإتجار بالمخدرات ببني سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، بحبس شخصين من مركز ببا، هما "أحمد. م. ع" و"أحمد. م. أ" لمدة 6 أشهر مع الشغل، وتغريمهما مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما، بعد إدانتهما بتعاطي وتجارة المواد المخدرة.

يستخدمان شيشة لتعاطي الحشيش

وجاء الحكم بعد ضبط المتهمين داخل منزل يستخدمان فيه شيشة لتعاطي الحشيش، الهيروين، والمواد المخدرة الأخرى مثل الأمفيتامين، المورفين، والميثامفيتامين، والبنزوديازيبين، كما أمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

وترأس المحكمة المستشار محمد عبدالله رشوان، وعضوية المستشارين محمد فاروق أمين وأشرف أبوالحسن محمد كمالى، وأمانة سر أمجد سمير، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى أقوال النقيب محمود جمال صاوي، معاون مباحث مركز ببا.

أقوال معاون مباحث ببا

وأكد معاون مباحث مركز ببا، قيامه بتحريات أظهرت حيازة المتهم الأول للأسلحة النارية والمواد المخدرة، وبعد استصدار إذن من النيابة، تم القبض على المتهمين أثناء تعاطيهما المخدرات، وضبط 46 قرصًا من الكلونازيبام بحوزة المتهم الأول.

من جانبه، أدلى أحمد سيد أحمد، مدير معمل السموم والمخدرات بمديرية الصحة ببني سويف، بشهادته أمام المحكمة، موضحًا أن نتائج التحاليل أثبتت إيجابية عينات البول الخاصة بالمتهمين لعدة مواد مخدرة.

أوراق مالية لتعاطي لهيروين

كما أكد أن المضبوطات شملت كرتونة تحتوي على كيس بلاستيكي به آثار للهيروين، وشيشة زجاجية تحتوي على بقايا المثامفيتامين، بالإضافة إلى أوراق مالية مثبت فيها آثار للهيروين.

وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لمكافحة تجارة وتعاطي المخدرات في المحافظة.