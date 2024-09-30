ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج
في واقعة غريبة من نوعها تحوّل لون المياه في خليج كارينينغ بمدينة سيدني الأسترالية إلى الأخضر، ما تسبب في حالة ذعر بين السكان.
تحول لون مياه خليج كارينينغ بمدينة سيدني إلى الأخضر
ومن جانبها ذكرت صحيفة «ذي جارديان»، إن السكان اكتشفوا تسرب مادة خضراء إلى البحر.
وأكد أحد السكان المحليين أن الماء يشبه «المشروب الأخضر".
ومن المعروف أن الماء النقي ليس له لون ولكن يتغير لونه بسبب المواد الملوثة التي تختلط به.
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