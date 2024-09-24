الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تعرض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لأضرار في خليج عمان

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

قال مسئول في البحرية الأمريكية إن السفينة يو إس إن إس بيج هورن تعرضت لأضرار بعد قيامها بإعادة تزويد السفن البحرية العاملة في المنطقة بالوقود والإمداد، بما في ذلك حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن والعديد من المدمرات الموجهة بالصواريخ. 

ولم يذكر المسئول في البحرية مكان وقوع الحادث أو نوع الضرر الذي لحق بسفينة التزويد بالوقود.

كانت مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن تعمل في خليج عمان وحوله، بهدف إرسال رسالة ردع لإيران.

 

وقال المسئول: "من السابق لأوانه التكهن بتفاصيل أو سبب الضرر". وأضاف المسئول أن جميع أفراد الطاقم على متن السفينة بخير، وأن الأسطول الخامس الأمريكي، الذي يتحكم في عمليات البحرية في الشرق الأوسط، يقيم الوضع.

توفر ناقلات التزود بالوقود مثل يو إس إن إس بيغ هورن الوقود للسفن البحرية أثناء انتشارها في مناطق عمليات. 

تعمل حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن بالطاقة النووية ولا تحتاج إلى التزود بالوقود، ولكن السفن الأخرى في مجموعة الهجوم والطائرات على متن لينكولن تحتاج إلى الوقود الأحفوري للعمل لفترات انتشار طويلة في الخارج.

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