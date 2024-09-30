الجبهة الفلسطينية تعلن استشهاد 3 من عناصرها في الغارة الإسرائيلية على منطقة الكولا ببيروت

الحرب على لبنان ، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استشهاد 3 من عناصرها في الغارة الإسرائيلية التى استهدفت لأول مرة شقة، بمنطقة الكولا في بيروت.

وتواصلت الهجمات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين على لبنان، وشملت بيروت لأول مرة، والبقاع الشمالي والهرمل، موقعة حصيلة جديدة من الشهداء والجرحى.

واستهدفت غارات إسرائيلية عنيفة منطقة الكولا في بيروت، وبلدات نحلة، مقنة، يونين، والنبي شيت في البقاع الشمالي، وسقط أكثر من 10 شهداء في حصيلة أولية للغارات على الهرمل فضلا عن عدد كبير من الجرحى.

واستشهد شخصان في غارة إسرائيلية، الإثنين، على بيروت، وفق ما أفاد مصدر أمني، في أول استهداف للعاصمة اللبنانية منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي.

وزارة الصحة اللبنانية

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد قالت في بيان، فجر الإثنين، إن الغارات الإسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى سقوط 105 شهيدا وإصابة 359 شخصا بجروح.



ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ انطلاق الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وكثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله منذ أسبوعين وقالت إن الهدف من هذه الهجمات هو تأمين عودة السكان إلى المناطق الشمالية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من قادة الجماعة وعلى رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.