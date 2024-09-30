القسام تنعى القيادي بحزب الله على كركي بعد تأكيد اغتياله برفقة نصر الله

على كركي، نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس ، القيادي بالمقاومة الإسلامية في لبنان، علي كركي “الحاج أبو الفضل”.

وقالت كتائب القسام في بيانها مساء أمس الأحد، إن “أبو الفضل” ارتقى شهيدًا على طريق القدس. مُشيدة بـ “الدور المحوري” له في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأوضحت: “قاد الشهيد كركي جبهة الجنوب اللبناني بكافة محاورها وتشكيلاتها ضمن جبهة إسناد المقاومة الإسلامية اللبنانية لغزة خلال معركة طوفان الأقصى”.

ونوهت القسام إلى أن للشهيد، الحاج أبو الفضل، “إسهامات كبيرة في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة”.

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” عن استشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي (أبو الفضل) وسماحة العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق على طريق القدس.

وعن سيرة القائد الممتلئة جهادًا وتضحية، قال البيان “تولى الحاج أبو الفضل قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الصهيوني عام 1982، وقاد وشارك في كافة المواجهات البطولية مع العدو الصهيوني وصولًا إلى دوره التاريخي في تحرير عام 2000، والنصر الإلهي في 2006، وكان مسؤولًا بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب بكافة محاورها ووحداتها في جبهة الاسناد منذ الثامن من أكتوبر عام 2023 حتى شهادته المباركة”.

اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم".

وتابع نتنياهو: "وحدة الصف هي الشرط الضروري لكي نتمكن من الوقوف في وجه أعدائنا والقضاء على حماس، مضيفا: نعمل بمنهجية على اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط كله".