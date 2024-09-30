لحظة سقوط طائرة أمريكية من نوع MQ9 في محافظة صعدة اليمنية (فيديو)

الحرب على لبنان، تداولت وسائل إعلام عربية مشاهد من إسقاط طائرة أمريكية نوع "MQ9" في محافظة صعدة شمال اليمن حسب مصادر يمنية.

#عاجل ‼️🚨تداول مشاهد من إسقاط طائرة أمريكية نوع "MQ9" في محافظة صعدة شمال اليمن حسب مصادر يمنية pic.twitter.com/73k3a2F4SP — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) September 29, 2024

الحصيلة الأولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على الحديدة

وكانت وزارة الصحة بحكومة أنصار الله (الحوثيين) قد أعلنت أمس الأحد، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في الحصيلة الأولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة.

العدوان الإسرائيلي على اليمن



كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نُفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئول عسكري قوله إن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في نبأ عاجل، مساء أمس الأحد، بأن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ غارات في اليمن.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال هاجمت ميناء الحديدة باليمن.