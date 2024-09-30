أنباء عن اغتيال مسئول بـ حزب الله في الغارة على منطقة الكولا ببيروت (فيديو)

الحرب على لبنان، قال شهود لوكالة "رويترز" إنهم سمعوا دوي انفجار فيما شوهد الدخان يتصاعد في جنوب غرب العاصمة اللبنانية بيروت.

وسمعت أصوات سيارات الإسعاف بالمنطقة في أول ضربة إسرائيلية خارج الضاحية الجنوبية لبيروت وداخل حدود المدينة.

وترددت أنباء عن اغتيال مسئول في "حزب الله" في الغارة على منطقة الكولا ببيروت، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.



وذكر شهود لرويترز، أن الضربة الإسرائيلية استهدفت شقة قرب جسر الكولا في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن التقديرات الأولية لهذه الضربة الإسرائيلية تشير إلى سقوط شهيدين.

اول غارة على مدينة بيروت، استهداف شقة سكنية بالقرب من جسر الكولا. #بيروت pic.twitter.com/P54uXcqUko — Yumna Fawaz (@yumnafawaz) September 29, 2024

كذلك نقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله إن الغارة أسفرت عن سقوط شهيدين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد قالت في بيان، فجر الإثنين، إن الغارات الإسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى سقوط 105 شهيدا وإصابة 359 شخصا بجروح.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ انطلاق الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وكثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله منذ أسبوعين وقالت إن الهدف من هذه الهجمات هو تأمين عودة السكان إلى المناطق الشمالية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من قادة الجماعة وعلى رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.