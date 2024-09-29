5 أهلاوية فقط حجزوا أماكنهم في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن قائمة الفريق المقرر إعلانها في الساعات القادمة، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا، ستشهد تراجعا في عدد لاعبي الأهلي المنضمين لمعسكر الفراعنة مقارنة بالمعسكرات السابقة.

5 لاعبين فقط ضمنوا أماكنهم بقائمة منتخب مصر

وأوضح المصدر، أن خمسة لاعبين فقط من الفريق الأول بالنادي الأهلي ضمنوا التواجد في معسكر الفراعنة المقبل هم: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – رامي ربيعة – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا

وينتظر حسام حسن حسم التشخيص النهائي لمحمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي، بعد إصابته في السوبر الإفريقي أمام الزمالك، ولكن يبدو الأرجح عدم لحاقه بمعسكر منتخب مصر المقبل.

تراجع مستوي ثلاثي الأهلي الدوليين

أضاف المصدر، أن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، كشفت عن هبوط في مستوى عدد من لاعبي الأهلي الدوليين مثل إمام عاشور وحسين الشحات وياسر إبراهيم، لذلك فإن الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يحسم مصيرهم من معسكر الفراعنة المقبل، والأقرب عدم استدعائهم لمعسكر الفراعنة، ولكن يبقى إمام عاشور أقربهم للتواجد في معسكر المنتخب الوطني بحسب رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.