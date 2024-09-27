السوبر الإفريقي، خروج محمد هاني لاعب الأهلي مصابا وعمر كمال بديلا

غادر محمد هاني ملعب مباراة الأهلي والزمالك بسبب الإصابة وحل مكانه عمر كمال عبد الواحد في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا” في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكانت أخطر كرات المباراة هي تسديدة وسام أبو علي التي جاءت على يمين محمد عواد لكن تصدى لها حارس الزمالك ببراعة.

وفي الدقيقة 10 علت كرة رأسية من المثلوثي مرمي النادي الأهلي بعد عرضية من عبد الله السعيد

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وجاء بدلاء الأهلي أمام الزمالك كالتالي: مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم،عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، طاهر محمد طاهر، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.