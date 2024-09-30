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اقتصاد

14.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 14.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 898 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 66.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,045 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية خلال الجلسة السابقة. 

هذا واستحوذت الأسهم على 30.47 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 69.53 % خلال الجلسة.

تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأحد 29 سبتمبر، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي نحو 21 مليار جنيه، ويسجل 2.170 تريليون جنيه. 

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.58% عند مستوى 32476 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76%  عند مستوى 38798 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13667 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 7490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 10660 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.08% عند مستوى 3294 نقطة.

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