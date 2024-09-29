برونو فرنانديز بعد طرده أمام توتنهام: خذلت لاعبي مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، علق برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، على خسارة فريقه اليوم أمام توتنهام بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت طرد اللاعب البرتغالي منذ الدقيقة 42 بعد تدخله على جيمس ماديسون، لاعب توتنهام.

وقال برونو فرنانديز، في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "أردت فقط الحضور والتحدث إلى وسائل الإعلام وأن أكون على طبيعتي لأن زملائي في الفريق يستحقون ذلك لما فعلوه في المباراة باللعب منقوصين، خاصة وأنني كنت الرجل الذي طُرد، والذي خذلهم".

وأضاف: "لقد أظهر الفريق الكثير من الشخصية والمرونة والقتال، لقد حاولوا، لم يكن الأمر سهلًا، من وجهة نظري لم تكن بطاقة حمراء أبدًا، لقد كان خطئًا ولكن لم يكن يستحق بطاقة حمراء، حاول الحكم أن يخبرني أنه رأى وجود احتكاك بمسامير الحذاء، لا، لم ألمسه هكذا، أو حتى بالقدم، كان كاحلي، إنه خطأ واضح".

وأوضح: "إذا أراد أن يعطيني بطاقة صفراء لأنهم سيذهبون إلى هجمة مرتدة، فأنا أتفق، ولكن أكثر من ذلك، لا، ليس الأمر كذلك، لا أحد يريد أن يُطرد، إنه ليس شعورًا جيدًا، حتى جيمس ماديسون عندما نهض قال إنها ليست بطاقة حمراء".

واستكمل: "إذا كانت هذه بطاقة حمراء، فعلينا النظر في العديد من المواقف الأخرى، إنها مخالفة، لم يكن هناك الكثير من الاحتكاك، إذا أراد الحكم إعطائي بطاقة صفراء فأنا أتفق، لا أفهم لماذا لم يستدعه حكم تقنية الفيديو إلى الشاشة".

واعترف: "أعتقد أننا عانينا بعض الشيء قبل الطرد، حاولنا فرض سيطرتنا قليلًا، والتسرع في اللعب، عندما كانوا يسيطرون على الكرة، ارتكبنا أخطاءً، ثم تعرضنا للعقاب، ولم تسر الأمور بالطريقة التي أردناها".

وشدد: "البطاقة الحمراء جعلت الأمور أسوأ، يجب أن أقدر كل الجهود التي بذلها زملائي في الفريق لمحاولة العودة إلى المباراة، لكن ذلك لم يكن ممكنًا".

وفاز فريق توتنهام على مضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل توتنهام هدفه الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة، بعد انطلاقة رائعة من ميكي فان دي فان وتوغل داخل منطقة الجزاء وسط مشاهدة من دفاع مانشستر يونايتد وعرضية أرضية وصلت إلى برينان جونسون سددها إلى داخل الشباك بدون أي رقابة دفاعية.

وفي الدقيقة 41، أشهر كريس كافاناج، حكم لمباراة البطاقة الحمراء في وجه برونو فيرنانديز لاعب الشياطين الحمر بعدما تدخل بقوة على جيمس ماديسون، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي بشكل مباشر.

وبعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، أحرز ديان كولوسيفسكي هدف توتنهام الثاني بعد عرضية من جونسون من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع قبل أن يتابعها كولوسيفسكي بتسديدة على يمين حارس مانشستر يونايتد داخل الشباك.

وفي الدقيقة 69، أهدر ماشستر يونايتد أبرز فرصه بعدما أرسل مارتينيز كرة طويلة خلف الدفاع داخل المنطقة قابلها كاسيميرو بتسديدة على الطائر مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب.

وفي الدقيقة 77، أحرز توتنهام هدفه الثالث عن طريق دومينيك سولانكي بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها سار برأسية قبل أن يتابعها سولانكي بتسديدة داخل الشباك، لنيتهي اللقاء بفوز كبير لفريق توتنهام على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: آندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - جوشوا زيركزي.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - ديان كولوسيفسكي - جيمس ماديسون.

خط الهجوم: تيمو فيرنر - برينان جونسون - دومينيك سولانكي.

ترتيب توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، من خلال الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر، من خلال الفوز في مباراتين والتعادل ف يمواجهة وحيدة، وخسارة 3 مباريات.