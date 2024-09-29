الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق توتنهام على مضيفه مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل توتنهام هدفه الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة، بعد انطلاقة رائعة من ميكي فان دي فان وتوغل داخل منطقة الجزاء وسط مشاهدة من دفاع مانشستر يونايتد وعرضية أرضية وصلت إلى برينان جونسون سددها إلى داخل الشباك بدون أي رقابة دفاعية.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: آندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - جوشوا زيركزي.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - ديان كولوسيفسكي - جيمس ماديسون.

خط الهجوم: تيمو فيرنر - برينان جونسون - دومينيك سولانكي.

ويحتل "السبيرز" المركز العاشر برصيد (7 نقاط) من خلال الفوز في مباراتين والخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة.