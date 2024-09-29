الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

توتنهام يتقدم على
توتنهام يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق توتنهام على مضيفه مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل توتنهام هدفه الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة، بعد انطلاقة رائعة من ميكي فان دي فان وتوغل داخل منطقة الجزاء وسط مشاهدة من دفاع مانشستر يونايتد وعرضية أرضية وصلت إلى برينان جونسون سددها إلى داخل الشباك بدون أي رقابة دفاعية.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: آندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - جوشوا زيركزي.

 

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي  كلا من:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - ديان كولوسيفسكي - جيمس ماديسون.

خط الهجوم: تيمو فيرنر - برينان جونسون - دومينيك سولانكي.

ويحتل "السبيرز" المركز العاشر برصيد (7 نقاط) من خلال الفوز في مباراتين والخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة.

الدوري الإنجليزي، نجم إيبسويتش أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد أستون فيلا

بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش يفرض التعادل على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد توتنهام مباراة مانشستر وتوتنهام توتنهام ضد مانشستر

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، نجم إيبسويتش أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد أستون فيلا

بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش يفرض التعادل على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

الحوثيون يعلنون الحصيلة الأولية للعدوان الإسرائيلي على اليمن

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

إسرائيل غاوية وضع يد.. كيف استردت مصر طابا بحكم تاريخي من محكمة العدل الدولية (فيديوجراف)

تعرف على نظام الدراسة الجديد فى معاهد معاوني الأمن

كل ما تريد معرفته عن جيفرسون كوستا مدافع الزمالك المنتظر (فيديو)

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

4 حراس مرمى في معسكر منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

منوعات

المزيد

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إسرائيل غاوية وضع يد.. كيف استردت مصر طابا بحكم تاريخي من محكمة العدل الدولية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية