إعلام القاهرة: المشاركة في الأنشطة الطلابية مهمة جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية

أكدت ثريا البدوي عميدة إعلام جامعة القاهرة، أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية والرياضية جنبًا إلى جنب مع الالتزام والانتظام في العملية التعليمية.

الطلبة ذوي القدرات الخاصة

وأوضحت التزام الكلية بمسئوليتها تجاه الطلبة ذوي القدرات الخاصة، مشيدة بقدراتهم الإبداعية والتزامهم، وأن الكلية في سبيل تحقيق ذلك استحدثت وحدة التواصل ودعم الطلاب القادرين باختلاف، وأشارت إلى أن الباب مفتوح دائمًا لجميع الطلبة، كما يوجد ايميل رسمي مخصص لاستقبال استفسارات الطلبة حرصًا على إتاحة أكثر من وسيلة للتواصل المباشر مع الطلبة، مؤكدة على ضرورة أن يدرك الطلاب أنهم ينتمون لكلية عريقة، وأن ذلك يستدعي مسؤولية ليكونوا خير نموذج يمثل كلية الإعلام داخل الكلية وخارجها.

جاء ذلك خلال حفل استقبال الطلبة الجدد والقدامى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، بالمدرج الرئيسي بالكلية، وبحضور كل من الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، والدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هناء فاروق وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نشوى عقل وكيلة الكلية لشؤون البيئة والمجتمع، والدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة فاتن رشاد المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان.



وأوضحت وسام نصر أنه يجب على الطالب أن يحدد طبيعة المهارات التي يبحث عنها حتى يستطيع أن يختار الطريق الصحيح للحصول على هذه المهارات، وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بعد التخرج أن يهتموا بالمواد التي تؤهلهم للبحث العلمي وأبرزها مناهج البحث والرأي العام والنظريات… وغيرها.

كما دعت الطلبة لحضور الملتقيات العلمية الشهرية التي تعقدها الأقسام والوكالة، حيث توفر هذه الملتقيات مناقشة ثرية حول أبرز الأفكار البحثية الحديثة بمجالات التخصص، وفيما يخص العملية التدريبية أوضحت أن العديد من المواد الدراسية يقوم بتدريسها خبراء من سوق العمل إضافة الى أن العديد من أساتذة الكلية ممارسون فعليون، وبالتالي لديهم القدرة على توصيل مهارات سوق العمل إلى الطلاب.