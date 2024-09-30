الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إعلام القاهرة: المشاركة في الأنشطة الطلابية مهمة جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية

إعلام القاهرة، فيتو
إعلام القاهرة، فيتو

أكدت ثريا البدوي عميدة إعلام جامعة القاهرة، أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية والرياضية جنبًا إلى جنب مع الالتزام والانتظام في العملية التعليمية. 

الطلبة ذوي القدرات الخاصة

وأوضحت التزام الكلية بمسئوليتها تجاه الطلبة ذوي القدرات الخاصة، مشيدة بقدراتهم الإبداعية والتزامهم، وأن الكلية في سبيل تحقيق ذلك استحدثت وحدة التواصل ودعم الطلاب القادرين باختلاف، وأشارت إلى أن الباب مفتوح دائمًا لجميع الطلبة، كما يوجد ايميل رسمي مخصص لاستقبال استفسارات الطلبة حرصًا على إتاحة أكثر من وسيلة للتواصل المباشر مع الطلبة، مؤكدة على ضرورة أن يدرك الطلاب أنهم ينتمون لكلية عريقة، وأن ذلك يستدعي مسؤولية ليكونوا خير نموذج يمثل كلية الإعلام داخل الكلية وخارجها.

جاء ذلك خلال حفل استقبال الطلبة الجدد والقدامى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، بالمدرج الرئيسي بالكلية، وبحضور كل من الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، والدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هناء فاروق وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نشوى عقل وكيلة الكلية لشؤون البيئة والمجتمع، والدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ  بقسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة فاتن رشاد المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان.


وأوضحت وسام نصر أنه يجب على الطالب أن يحدد طبيعة المهارات التي يبحث عنها حتى يستطيع أن يختار الطريق الصحيح للحصول على هذه المهارات، وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بعد التخرج أن يهتموا بالمواد التي تؤهلهم  للبحث العلمي وأبرزها مناهج البحث والرأي العام والنظريات… وغيرها. 

 

كما دعت الطلبة لحضور الملتقيات العلمية الشهرية التي تعقدها الأقسام والوكالة، حيث توفر هذه الملتقيات مناقشة ثرية حول أبرز الأفكار البحثية الحديثة بمجالات التخصص، وفيما يخص العملية التدريبية أوضحت أن العديد من المواد الدراسية يقوم بتدريسها  خبراء من سوق  العمل إضافة الى أن العديد من أساتذة الكلية ممارسون فعليون، وبالتالي لديهم القدرة على توصيل مهارات سوق العمل إلى الطلاب.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة القاهرة إعلام القاهرة الأنشطة الطلابية التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث العام الدراسي الجديد القدرات الخاصة بدء العام الدراسي الجديد ذوي القدرات الخاصة

مواد متعلقة

نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس

أنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة في ثاني أيام الدراسة بـ"مهرجان" عين شمس

بهدف تقديم 100 منحة دراسية، مذكرة تفاهم بين التعليم العالى وشركة العاصمة الإدارية

جامعة عين شمس تنظم الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال

حصاد التعليم العالي.. انتظام الدراسة بالجامعات في أول يوم دراسي.. عاشور: الجامعات الحكومية لها دور كبير في تطوير البحث العلمي.. ونسعى لتلبية متطلبات سوق العمل

جامعة عين شمس تبحث إطلاق برامج دراسية مزدوجة مع "إكستر البريطانية"

إرشادات هامة بشأن حقائب السفر في المطارات

الطالبات تتصدر المشهد، 30 صورة ترصد أول يوم دراسي بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

نشرة الأخبار، يوم الأحد الدامي في لبنان، 120 غارة إسرائيلية ومقتل 105، "فيتو" تكشف الحالة الصحية لـ كهربا بعد نقله للمستشفى

بشير التابعي: الأهلي كان مرعوبا وممدوح عباس سبب فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

أول تحرك خارجي بعد اغتيال نصر الله، رئيس إيران يزور قطر اليوم

رئيس الاحتلال يكشف مخطط بلاده الشيطاني للمنطقة بعد اغتيال حسن نصر الله

بعد الزيادة الجديدة، أسعار سكودا أوكتافيا فيس ليفت 2025 بالسوق المصرية

الإعلامي محمود سعد يكشف قصة جديدة عن الراحل أحمد زكي

يوم الأحد الدامي، 120 غارة إسرائيلية على لبنان، مقتل 105، ونزوح مليون مواطن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

محاكمة مارين لوبان اليوم الإثنين في باريس

204 % زيادة في إقبال الإسرائيليين على المهدئات بسبب حرب لبنان

تضاعف أعداد الطلاب المصابين باضطرابات الأكل في بريطانيا خلال 5 سنوات

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية