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جامعة عين شمس تنظم الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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ينظم قطاع التعليم والطلاب جامعة عين شمس، الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال. 

وجاء ذلك بحضور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ولفيف من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية. 

ويأتي ذلك تحت رعاية  محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي إطار الرؤية الجديدة لجامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس. 

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