إصابة عدد من الإسرائيليين في تفجير سيارة شرطة بـ الرملة ودوي انفجارات في حيفا (فيديو)

أصيب عدد من الإسرائيليين مساء اليوم الأحد، في انفجار سيارة تابعة لضابط شرطة في مدينة الرملة المحتلة.

وتحقق شرطة الاحتلال فيما إذا كان الانفجار ناجما عن قنبلة أم عطل فني.

وفي سياق متصل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك سماع دوي انفجارات في حيفا.

اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم".

وتابع نتنياهو: "وحدة الصف هي الشرط الضروري لكي نتمكن من الوقوف في وجه أعدائنا والقضاء على حماس، مضيفا: نعمل بمنهجية على اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط كله".



