مؤشر الذهب العالمي يسجل مستوى تاريخيا في التداولات العالمية

مؤشر الذهب العالمي،فاجأ مؤشر الذهب العالمى الجميع وجتاح قمما جديدة ليلامس المستوى 2652 دولارا للأوقية، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا متأثرًا بتوقعات الأسواق العالمية بمزيد من عمليات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الضغط السلبي الواقع على مستويات الدولار الأمريكي والذي يصب في صالح أسعار الذهب.

مؤشر الذهب عالميا - فيتو

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ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

ارتفع سعر الذهب المحلي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2652 دولارا للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب محليا بالأسواق

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3600 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3085 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2400 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2057 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1542 جنيها للبيع.