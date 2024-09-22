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اقتصاد

2621 دولارا للأونصة، مؤشر الذهب يحافظ على أدائه بالتداولات العالمية

مؤشر الذهب عالميا
مؤشر الذهب عالميا - فيتو

مؤشر الذهب العالمي، استطاع مؤشر الذهب العالمى الحفاظ على أدائه لليوم الثالث على التوالى بحركة التداولات العالمية، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا متأثرًا بتوقعات الأسواق العالمية بمزيد من عمليات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الضغط السلبي الواقع على مستويات الدولار الأمريكي والذي يصب في صالح أسعار الذهب.

اقرأ التالى: ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

مؤشر الذهب العالمى - فيتو 

ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

ارتفع سعر الذهب المحلي  بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

جدير بالذكر سجل  سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2621 دولار للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.

الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب ملحليا بالأسواق 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4061 جنيها للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3555 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3048 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2380 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2042 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1537 جنيها للبيع.

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