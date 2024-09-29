الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شروط وإجراءات إضافية لحمل السوائل على متن الطائرة

المسافرين في المطار
المسافرين في المطار

يسمح للراكب بحمل السوائل وفق شروط وإجراءات محددة على متن الطائرة، وتتيح شركة مصر للطيران، حمل السوائل ومنتجات الأيروسول، والمعجون، والهلام، وفقا لمجموعة من الشروط الواجب توافرها والالتزام بها من جانب الراكب.

 

قواعد حمل السوائل في المطار 

يجب أن تكون جميع السوائل، أو منتجات الأيروسول، أو الهلام، أو المعجون في أوعية شخصية لا يزيد حجمها عن 100 مل، مثل: الماء، والمشروبات، والكريم، والعطور، والرشاش، والهلام، ومعجون الأسنان، وأحمر الشفاه، والمسكرة.

 

يجب حمل جميع الأوعية في حقيبة من البلاستيك الشفاف يمكن إعادة غلقها على ألا يزيد حجمها عن 1 لتر (يكون حجمها تقريبًا 20 × 20 سم أو 8 × 8 بوصات).

يسمح بحمل حقيبة واحدة لكل مسافر.

يجب غلق الحقيبة البلاستيكية وتقديمها منفصلةً عن جميع الأمتعة الخفيفة عند نقطة التفتيش.

يمكن وضع أوعية السوائل التي يزيد حجمها عن 100 مل في الحقيبة المشحونة.

يستثنى من ذلك الأدوية الشخصية، ومنتجات الأطفال، والمكملات الغذائية في صورة سوائل، أو معجون، أو أيروسول، أو هلام.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المكملات الغذائية شركة مصر للطيران معجون الاسنان منتجات الايروسول مصر للطيران

مواد متعلقة

نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس

أنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة في ثاني أيام الدراسة بـ"مهرجان" عين شمس

بهدف تقديم 100 منحة دراسية، مذكرة تفاهم بين التعليم العالى وشركة العاصمة الإدارية

جامعة عين شمس تنظم الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال

حصاد التعليم العالي.. انتظام الدراسة بالجامعات في أول يوم دراسي.. عاشور: الجامعات الحكومية لها دور كبير في تطوير البحث العلمي.. ونسعى لتلبية متطلبات سوق العمل

جامعة عين شمس تبحث إطلاق برامج دراسية مزدوجة مع "إكستر البريطانية"

إرشادات هامة بشأن حقائب السفر في المطارات

الطالبات تتصدر المشهد، 30 صورة ترصد أول يوم دراسي بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

الأهلي يعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة

إعلام إسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن تأخير اغتيال يحيى السنوار

الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر

تقرير مغربي يؤكد: إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

بعد التتويج بالسوبر، رئيس الزمالك يطلب مواجهة ريال مدريد بالسعودية

5 أهلاوية فقط حجزوا أماكنهم في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

منوعات

المزيد

تضاعف أعداد الطلاب المصابين باضطرابات الأكل في بريطانيا خلال 5 سنوات

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسامة الجندي: الاستعلاء بالإيمان نوع من التطرف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية