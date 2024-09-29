شروط وإجراءات إضافية لحمل السوائل على متن الطائرة

يسمح للراكب بحمل السوائل وفق شروط وإجراءات محددة على متن الطائرة، وتتيح شركة مصر للطيران، حمل السوائل ومنتجات الأيروسول، والمعجون، والهلام، وفقا لمجموعة من الشروط الواجب توافرها والالتزام بها من جانب الراكب.

قواعد حمل السوائل في المطار

يجب أن تكون جميع السوائل، أو منتجات الأيروسول، أو الهلام، أو المعجون في أوعية شخصية لا يزيد حجمها عن 100 مل، مثل: الماء، والمشروبات، والكريم، والعطور، والرشاش، والهلام، ومعجون الأسنان، وأحمر الشفاه، والمسكرة.

يجب حمل جميع الأوعية في حقيبة من البلاستيك الشفاف يمكن إعادة غلقها على ألا يزيد حجمها عن 1 لتر (يكون حجمها تقريبًا 20 × 20 سم أو 8 × 8 بوصات).

يسمح بحمل حقيبة واحدة لكل مسافر.

يجب غلق الحقيبة البلاستيكية وتقديمها منفصلةً عن جميع الأمتعة الخفيفة عند نقطة التفتيش.

يمكن وضع أوعية السوائل التي يزيد حجمها عن 100 مل في الحقيبة المشحونة.

يستثنى من ذلك الأدوية الشخصية، ومنتجات الأطفال، والمكملات الغذائية في صورة سوائل، أو معجون، أو أيروسول، أو هلام.