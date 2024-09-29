بمشاركة لاعب منتخب العراق، كومو يتخطى هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، فاز فريق كومو الإيطالي على نظيره هيلاس فيرونا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي سينيجاليا ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة جلوس النجم العراقي علي جاسم على مقاعد البدلاء من بداية المواجهة، ليقرر الإسباني سيسك فابريجاس مشاركة اللاعب في الدقيقة 90 من الشوط الثاني، لتصبح المشاركة الأولى للاعب الدولي العراقي علي جاسم في بطولة الدوري الإيطالي، بعد انتقاله لصفوف كومو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبهذه النتيجة يصبح فريق كومو المحترف ضمن صفوفه النجم العراقي علي جاسم، في المركز العاشرة بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما ظل فريق هيلاس فيرونا في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 6 نقاط.

روما يتخطى فينيزيا فى الدوري الإيطالي

فيما فاز فريق روما الإيطالي على نظيره فينيزيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف روما عن طريق كل من بريان كريستانتي، ونيكولو بيسيلي في الدقيقتين 75، و83 على التوالي، بينما جاء هدف فينيزيا الوحيد عن طريق اللاعب جويل بوهاتيالو بالدقيقة 44.

ترتيب روما في جدول الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد روما إلى 9 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي جمعها من الفوز آخر مباراتين بالدورى على التوالى، والتعادل في 3 والخسارة في لقاء وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

ترتيب فينيزيا في الدوري الإيطالي

بينما جاء فينيزيا في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 4 أهداف وتلقي 10.

وجاء تشكيل روما كالتالي: "سفيلار؛ مانشيني، نديكا، أنجيلينو؛ سيليك، كوني، كريستانتي، الشعراوي؛ سوليه، بيليجريني؛ دوفبيك".

بينما جاء تشكيل فينيزيا كالتالي: " جورونين؛ إيدزيس، سفوبودا، هابس؛ كانديلا، نيكولوسي كافيجليا، إليرتسون، زامبانو؛ أوريستانيو، بوسيو؛ بوهجانبالو".